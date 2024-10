Dois às 10 - Tiago Teotónio Pereira fez revelações inesperadas

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Tiago Teotónio Pereira para tomar o pequeno-almoço, o ator revela que gostava de ir ao terceiro filho, fala do seu futuro projeto e faz um balanço da paternidade. Recebemos Pedro Figueira, quiroprático e especialista em coluna, que esclarece todas as dúvidas sobre a saúde da nossa coluna. Cláudio Ramos revela que deu um mau jeito que o deixou muito mal das costas. Conhecemos a história de Ema Silva. Ema diz que o ex-marido é o homem da sua vida. Conta como o conheceu, fala do amor que sente por ele e do divórcio. Partilha ainda a mágoa que sente em relação aos filhos por estes nunca a terem procurado. Ema acredita que vai terminar os seus dias com o ex-marido. conhecemos a história de Rosa e José Pereira. Rosa começa por dizer que o filho lutou 20 anos pela vida (foram 18) e mostra algumas recordações que tem de Carlos, diagnosticado com cancro aos 15 anos. Partilha o momento de despedida, fala da relação que tinha com ele e, por isso mesmo, considera que não vive, mas sobrevive. A vida deixou de fazer sentido para esta mãe, que tem outra filha.