Dois às 10 - Todos os detalhes da trágica morte da vereadora de Vagos

Hoje às 09:50

O “Dois às 10” viveu uma manhã diferente com uma feira medieval em estúdio, repleta de animação e convidados especiais.

Entre risos e trajes de época, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira deram início ao programa em clima de festa.

A atriz Fernanda Serrano foi uma das convidadas e falou sobre os seus segredos de bem-estar e equilíbrio aos 50 anos.

A jovem Beatriz, de 16 anos, emocionou ao contar como denunciou o pai por violência doméstica, salvando a mãe.

O programa abordou ainda o trágico caso de Vagos, em que uma vereadora terá sido morta pelo filho de 14 anos.

