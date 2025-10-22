Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui

Dois às 10 - Todos os detalhes da trágica morte da vereadora de Vagos

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Todos os detalhes da trágica morte da vereadora de Vagos - TVI

O “Dois às 10” viveu uma manhã diferente com uma feira medieval em estúdio, repleta de animação e convidados especiais.
Entre risos e trajes de época, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira deram início ao programa em clima de festa.
A atriz Fernanda Serrano foi uma das convidadas e falou sobre os seus segredos de bem-estar e equilíbrio aos 50 anos.
A jovem Beatriz, de 16 anos, emocionou ao contar como denunciou o pai por violência doméstica, salvando a mãe.
O programa abordou ainda o trágico caso de Vagos, em que uma vereadora terá sido morta pelo filho de 14 anos.
 

Mais Vistos

Assassínio de Susana Gravato: o cuidado que o filho de 14 anos terá tido depois do crime e que levou a polícia a desconfiar

Dois às 10
Hoje às 12:41
1

«Estamos um bocadinho em choque». Cristina Ferreira dá notícia de crime que está a 'gelar' o País

Dois às 10
Hoje às 11:47
2

Susana Gravato

Dois às 10
Hoje às 12:40
3

Todos conhecem Catarina Furtado, mas talvez poucos saibam quem é o seu pai famoso

V+ TVI
Ontem às 18:17
4

Foi considerada uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje dedica-se a causas humanitárias

V+ TVI
Ontem às 14:27
5
03:14

Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio

Secret Story
Hoje às 13:06
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Todos os detalhes: vereadora de Vagos estaria ao telefone com uma amiga quando terá sido assassinada pelo filho

Dois às 10
Hoje às 12:09

O momento mais esperado: Vera reage aos seus vídeos mais virais no Secret Story

Secret Story
Hoje às 13:13

«Estou cinzenta»: Ana Guiomar não esconde o que sente e deixa desabafo inesperado

Novelas
Hoje às 11:50

Vivo com um homem por dinheiro: «Não o amo. Nunca amei. Mas sou feliz e não quero voltar a ser pobre»

V+ TVI
Hoje às 12:36

Bárbara Parada apresentou queixa-crime após meses de perseguições e ameaças: «Escolho libertar-me»

Secret Story
Hoje às 13:03

Assassínio de Susana Gravato: o cuidado que o filho de 14 anos terá tido depois do crime e que levou a polícia a desconfiar

Dois às 10
Hoje às 12:41

TVI PLAYER

Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio

Secret Story
Hoje às 13:06

«Era um jovem educado e muito calmo na escola». É assim que descrevem o rapaz de 14 anos suspeito de matar a mãe

Dois às 10
Hoje às 12:38

Secret Story 9 - Extra - 22 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Corte e costura? Leandro recebe presente em forma de indireta

Secret Story
Hoje às 14:09

O pormenor na cena do crime que diz muito sobre o assassínio da vereadora da Câmara de Vagos

Dois às 10
Hoje às 12:19

A Protegida: Aparece um dador compatível para salvar a vida de Paz

A Protegida
Ontem às 23:15
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 22 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 22 de outubro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

«Era um jovem educado e muito calmo na escola». É assim que descrevem o rapaz de 14 anos suspeito de matar a mãe

Dois às 10
Hoje às 12:38

O pormenor na cena do crime que diz muito sobre o assassínio da vereadora da Câmara de Vagos

Dois às 10
Hoje às 12:19

Vizinha da vereadora da Câmara de Vagos garante que desconhecia qualquer situação com o filho da política: «Nunca me apercebi de nada»

Dois às 10
Hoje às 12:19

Filho de 14 anos terá matado vereadora da Câmara de Vagos. A explicação dada pelo rapaz é inacreditável

Dois às 10
Hoje às 11:59
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria está decidida e quer ir confrontar Flor

Novelas
Hoje às 08:54

Último episódio: Muitas lágrimas, abraços e emoção na despedida de «A Fazenda»

Novelas
Ontem às 08:02

Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai

Novelas
Hoje às 10:20

“Surpresa!”: Este detalhe no quarto de Sara Prata conta a sua história de amor

Novelas
Ontem às 16:41

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

Novelas
Hoje às 10:44

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy encontra Flor mesmo à frente dos seus olhos

Novelas
Hoje às 10:22