Dois às 10 - Todos os detalhes sobre o casamento secreto de Vera de Melo

No «Dois às 10», Vera de Melo surpreendeu tudo e todos ao partilhar que casou em segredo no Dia dos Namorados. A psicóloga clínica protagonizou um casamento relâmpago com Luís, na presença da filha Matilde, e não podia estar mais feliz. Vera de Melo partilha como a sua história de amor com o marido Luís foi construída com tempo e respeito, destacando a importância da amizade e apoio mútuo que evoluiu para uma grande paixão. A apresentadora recorda os momentos iniciais da relação e como esta se fortaleceu ao longo do tempo.

Iva Domingues celebra hoje 25 anos de carreira na TVI e foi surpreendida pelas amigas e colegas Andreia Vale e Rita Ferro Rodrigues com uma mensagem emocionante. As amigas partilharam um vídeo com momentos marcantes da carreira de Iva, destacando a sua dedicação, talento e amizade. Iva, visivelmente emocionada, agradeceu o carinho e a surpresa, relembrando a sua jornada na TVI.

Tim Vieira, empresário e candidato à presidência da República, partilhou a sua história inspiradora. Nascido na África do Sul, teve uma infância humilde ao lado dos pais e da irmã. Aos 12 anos, começou a trabalhar para ajudar a família e, aos 18, fundou a sua primeira empresa, uma cervejaria. Desde então, expandiu os seus negócios para diferentes setores, tornando-se um empreendedor de sucesso. Casado há 25 anos com Lídia, orgulha-se da família que construiu e agradece-lhes o apoio. O seu livro, "O Melhor Está Para Vir", reflete a sua filosofia de vida, focada no trabalho, na família e na crença num futuro promissor.

