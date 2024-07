Dois às 10 - Toy emociona-se ao falar da relação com a enteada

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Toy emociona-se ao falar da sua filha Beatriz Prates e fala do bullying que os seus filhos sofreram apenas por serem seus filhos. Conhecemos a história de vida de Rita Piçarra. A nossa convidada cresceu numa família rica em amor, compreensão e carinho, mas não financeiramente abastada. Rita foi incentivada a procurar uma profissão que a realizasse pessoalmente, mas também lhe proporcionasse estabilidade financeira. Alcançou o cargo de diretora financeira, contudo, alguns imprevistos na vida mostram-lhe a urgência de encontrar um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Com apenas 44 anos, deu-se ao luxo de se despedir e reformou-se! Rita dedica-se hoje a fazer surf, a andar de skate, a pintar e a usufruir de uma vida mais tranquila ao lado do marido, Nuno Miranda, e da filha, Teresa, de 11 anos.

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade», com o caso de um homem que tentou matar a namorada com faca por esta querer acabar com a relação. A repórter Ticiana Xavier revela detalhes do caso. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam acidente de viação que vitimou quatro jovens e analisam imagens impressionantes de detenção violenta da PSP após filha da detida se esquecer do passe.