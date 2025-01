Há 1h e 28min

No «Dois às 10», Ticiana Xavier relata o ambiente de pesar em Cedofeita, Porto, após a morte do jovem treinador Rafael Maravilha. Amigos e colegas deixaram flores e velas no local onde o corpo foi encontrado. Nas redes sociais, as homenagens multiplicam-se, com mensagens de pesar e consternação pela perda trágica do treinador dos sub-15 do Rio Ave.

Os nossos comentadores Vera de Melo, psicóloga, Paulo Santos e Vitor Marques Inspetores, comentam o caso.