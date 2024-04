Dois às 10 - Tudo sobre o novo programa, da TVI, «A Sentença»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos João Patrício o apresentador e Helder Fráguas, será o Juiz de «A Sentença», o novo programa da TVI, que vai abrir o debate sobre casos impetuosos que poderiam ser retirados da vida real.

Em «Conversas de café», Merche Romero, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz comentam notícias que dão conta que Miguel Vicente e Mafalda Diamond seriam namorados. Cláudio Ramos afirma que Georgina Rodriguez já não é conhecida por ser apenas a mulher de Cristiano Ronaldo. Cristina Ferreira discorda e afirma que caso se separassem Gio não teria tanto trabalho como tem enquanto mulher de Ronaldo. Merche Romero revela que está noiva e conta que o casamento está para breve.

Conhecemos a história de vida de duas mães. Carla e Paula contam que a vida mudou depois do nascimento dos filhos. Paula diz que a filha entre os 5 e os 9 anos tinha crises convulsivas diárias. Carla diz que Salvador é completamente dependente e que para além da epilepsia grave tem uma doença rara.

Conhecemos a história de vida de Carlos José. Carlos perdeu o irmão quando tinha 20 anos. Durante um ano, não quis acreditar que era verdade e cuidou dos pais, mas um ano depois caiu na realidade. Carlos dedicou-se a cuidar dos outros depois da morte do irmão.

Na «Atualidade», a repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de uma idosa, de 88 anos, terá sido morta ao ser atacada pelos seus três cães. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem armado com tesoura ameaçou e feriu lojista e PSP. os nossos comentadores analisam o caso. Os nossos comentadores analisam caso de mulher encontrada morta debaixo de árvore, descalça e com camisa de noite, o marido, autor do crime, foi condenado a 18 anos de cadeia.