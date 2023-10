Hoje às 10:05

No «Dois às 10», recebemos Kasha e Miguel Cristovinho, dois dos membros da banda D.A.M.A., que no próximo sábado vão atuar no coliseu de Lisboa e a TVI vai transmitir esse mesmo concerto em direto. No segmento da cozinha, a cheg Inga Martins ensina a fazer uma gratinada com molho de queijo e cogumelos salteados de forma fácil e rápida. Ouvimos o testemunho de Filipe Monteiro, 39 anos, que sofreu um AVC.