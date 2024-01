Dois às 10 - Uma conversa sobre sexulidade sem preconceitos

Hoje às 09:55

No programa apresentador Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, começamos a manhã com uma conversa sem preconceitos a falar de sexo. Maria Sampaio, Luísa Castel-Branco, Nuno Pardal e Rodrigo Soares não se inibem e discutem com os apresentadores tópico brinquedos sexuais, sexo durante a menstruação e sexo a três. Na segunda parte ficamos a conhecer a história de Anabela Ferreira que desde os primeiros dias de vida foi entregue aos avós e como estes cresceu, sem a presença dos pais. Conhecemos Fernanda Sousa que viveu 18 anos de violência doméstica e recebeu ajuda da equipa de João Espírito Santo para recuperar a saúde oral. Na terceira parte, abordamos os detalhes dos crimes que marcam a «Atualidade».