Dois às 10 - Valter quer mudar a lei e ser pai da mulher que faleceu vítima de cancro

No «Dois às 10» desta segunda-feira, várias histórias emocionantes e inspiradoras marcaram a manhã. O programa começou com mais uma edição das «Conversas de Café», onde Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco comentaram, com espírito crítico e bom humor, os temas quentes do mundo dos famosos.

André Lopes, ex-concorrente do «Big Brother», abriu o coração e revelou que o último ano foi o mais desafiante da sua vida: enfrentou o fim de uma relação, a separação dos pais e considerou procurar ajuda psicológica para lidar com o impacto emocional.

Nelson Évora também marcou presença no programa e falou sobre a sua nova fase como pai. O atleta olímpico contou como está a viver esta experiência transformadora, conciliando a vida familiar com os planos para o futuro, dentro e fora do desporto.

Um dos momentos mais marcantes foi o testemunho de Valter, que relatou a dura batalha da mulher, Rita, contra um cancro da mama. O casal realizou o sonho de casar mesmo depois do diagnóstico, mas, meses após os tratamentos, a doença voltou de forma agressiva. Rita morreu há três meses e Valter recordou, com emoção, os últimos momentos ao lado do amor da sua vida.