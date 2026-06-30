TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

TVI - Em cima da hora - 11 de setembro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 12min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

TVI Jornal - 11 de setembro de 2026

TVI Jornal
Há 2h e 29min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Conheça a Associação Coração Santola: O projeto solidário de Vanessa

Dois às 10
Há 3h e 32min

Vanessa mostra-se surpreendida com ex-concorrente do Big Brother Verão: «Já percebi que veio cá para fora contra mim»

Dois às 10
Há 3h e 38min

Em primeira mão - As imagens do casting de Vanessa

Dois às 10
Há 3h e 51min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Cristina Ferreira confronta Vanessa sobre Boris: «A tua cabeça bloqueava porque ele era casado?»

Dois às 10
Há 3h e 54min
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Fora do Big Brother Verão, Vanessa esclarece intimidade com Boris: «Foi um erro meu e dele»

Dois às 10
Há 3h e 59min

Mariana Leitão: A história da primeira mulher a liderar a IL

Dois às 10
Hoje às 11:02

Gonçalo Quinaz sobre Catarina Miranda: «Ela é um poço de contradições!»

Dois às 10
Hoje às 10:27

«Criadora do Pipy»: Cristina Ferreira comenta palavras de Diogo Cunha em relação a si

Dois às 10
Hoje às 10:22

Cristina Ferreira sobre comportamento de concorrente no Big Brother All Stars: «Acho que já podemos passar o nível do permitido»

Dois às 10
Hoje às 10:22

«O maior tornado daquela casa é se esta informação sai para a rua»: Cristina Ferreira comenta Big Brother All Stars

Dois às 10
Hoje às 10:13

Mais Vistos

Ninguém via Renato Seabra há mais de 15 anos. Imagem inédita está a impressionar: "Fiquei em choque quando vi"

V+ TVI
Há 3h e 13min
1

Recorda-se da “menina mais bonita do mundo”? Aos 25 anos, casou-se e as imagens parecem saídas de um filme da Disney

V+ TVI
Ontem às 15:00
2
08:56

Cristina Ferreira comenta utilização do seu nome nas provocações dos concorrentes a Francisco Monteiro

Dois às 10
Hoje às 10:03
3

Liliana Oliveira realiza um dos maiores sonhos: «Guardamos em silêncio durante muito tempo»

Dois às 10
Hoje às 09:18
4

Foi o maior galã das novelas dos anos 90. Longe da televisão, está irreconhecível e tem uma profissão comum

Novelas
Ontem às 14:51
5

A "filha" de Manuel Luís Goucha e Rita Guerra já tem 19 anos. E é a cara da mãe

V+ TVI
23 mar, 16:18
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Catarina Miranda utiliza nome de Cristina Ferreira para provocar Zaza. Agora, a apresentadora reage

Big Brother
Há 3h e 55min

Fora do Big Brother Verão, Vanessa vê imagens e comenta relação com Boris: «Infelizmente, não posso voltar atrás»

Dois às 10
Há 3h e 7min

De novela a fenómeno desportivo: «Coração de Mãe» invade o mundo do futebol

Novelas
Há 3h e 59min

Um casamento em queda, um desaparecimento e uma morte à vista: Tudo sobre o quarto episódio de «Coração de Mãe»

Novelas
Ontem às 10:14

«Não publicadas»: Cristina Ferreira mostra imagens inéditas e há um pormenor que salta à vista

Dois às 10
Hoje às 09:34

Liliana Oliveira foi submetida a cirurgia estética e mostra-se na clínica: «Realizei um dos meus sonhos»

Big Brother
Hoje às 09:21

TVI PLAYER

Big Brother All Stars - Extra - 11 de setembro de 2026

Big Brother
Hoje às 00:05

Cristina Ferreira comenta utilização do seu nome nas provocações dos concorrentes a Francisco Monteiro

Dois às 10
Hoje às 10:03

Aos 36 anos, Renato Seabra surge com uma imagem muito diferente após 15 anos na prisão

V+ Fama
Há 3h e 36min

A Madrasta: O regresso de Madalena deixa todos alerta

A Madrasta
Ontem às 23:10

Catarina Miranda conta a história completa da relação com Francisco Monteiro. E envolve Afonso Leitão

Big Brother
Ontem às 23:49

«A sério que estás a fazer isso?» Veja o que Catarina Miranda fez na cama de Francisco Monteiro

Big Brother
Ontem às 16:06
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 11 de setembro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 12min

TVI Jornal - 11 de setembro de 2026

TVI Jornal
Há 2h e 29min

Conheça a Associação Coração Santola: O projeto solidário de Vanessa

Dois às 10
Há 3h e 32min

Vanessa mostra-se surpreendida com ex-concorrente do Big Brother Verão: «Já percebi que veio cá para fora contra mim»

Dois às 10
Há 3h e 38min

Em primeira mão - As imagens do casting de Vanessa

Dois às 10
Há 3h e 51min

Cristina Ferreira confronta Vanessa sobre Boris: «A tua cabeça bloqueava porque ele era casado?»

Dois às 10
Há 3h e 54min
Mais

NOVELAS

A vida inacreditável de Joana Solnado: a morte clínica, a mudança drástica de vida e a importância da mística

Novelas
Hoje às 11:17

Seja o primeiro a saber o que vai acontecer em «Coração de Mãe»: Guga é esfaqueado na prisão e Linda entra em desespero

Novelas
Hoje às 10:22

O testemunho marcantes de Rosa do Canto sobre ser mãe: «Perguntei à minha mãe se ela gostava mais dos meus irmãos. Ela respondeu…»

Coração de mãe
Há 3h e 42min

Momento inesperado em «A Madrasta»: Cajó encontra criança fugida e decide acolhê-la

A Madrasta
Ontem às 23:53

Terra Forte: Suspeita de traição deixa Flor à beira da revolta

Terra Forte
Ontem às 23:51

Tinha apenas 22 anos e venceu um dos concursos de beleza mais populares do Mundo. A sua morte está a chocar

Novelas
Ontem às 21:13