Dois às 10 - Vanessa Silva faz o balanço de 30 anos a atuar em cruzeiros

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Vanessa Silva, uma das vozes portuguesas mais sonantes. Em 2015, assinou um contrato para ser artista num dos cruzeiros mais conhecidos do mundo. Desde então, Vanessa tem espalhado o talento pelo mundo e não esconde o quanto está feliz com esta decisão, pois é nos barcos e além-fronteiras que sente que aquilo que faz, a arte de cantar, é valorizado! De regresso a Portugal, para umas férias merecidas, fala-nos sobre as saudades da família as saudades do país e de um sonho concretizado! Cláudio Ramos conta que apesar de ter curiosidade não tem coragem porque não sabe nadar. No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso chocante de uma bebé, de 15 meses, esquecida no carro durante quatro horas. O repórter Pedro Ramos Bichardo revela detalhes do caso de um homem morto pelo homem a quem dava comida. O corpo da vítima foi arrastado em carrinho de mão deixando rasto de sangue, foi morto com sete facadas no peito e uma na cara. A repórter Ticiana Xavier revela detalhes do caso de uma bebé, de 11 meses, que morre afogada na piscina da família.