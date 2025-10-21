Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Dois às 10 - Vera revela o segredo e fala da polémica que levou à sua expulsão

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Vera revela o segredo e fala da polémica que levou à sua expulsão - TVI

O programa começou em clima de festa, com Isabel Figueira a celebrar o seu 45.º aniversário num pequeno-almoço cheio de surpresas e carinho.
Seguiu-se a conversa inspiradora com Helena Sacadura Cabral, que apresentou o seu novo livro “Talvez, um dia” e falou sobre a vida, o tempo e os recomeços.
Com quase 91 anos, a escritora voltou a encantar pela lucidez e humor.
O programa terminou com a presença de Vera, expulsa da “Secret Story 9”, que explicou o episódio da agressão a Dylan e refletiu sobre as consequências do seu ato.
Um programa de manhãs repleto de emoção, histórias e momentos marcantes.

