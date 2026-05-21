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Dois às 10 - Vida de Luís mudou depois de ter saído do «Dois às 10»

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Vida de Luís mudou depois de ter saído do «Dois às 10» - TVI

No “Dois às 10” desta manhã, foram comentadas as mais recentes novidades do mundo dos famosos. O programa destacou o caso de jovens que venceram um processo contra uma conhecida marca internacional. Houve ainda espaço para histórias de vida marcantes e de superação. Conhecemos o testemunho de Marta, que cresceu a lidar com comentários depreciativos devido à deficiência da irmã. E ouvimos a história de Luís, que ficou com a vida condicionada devido a graves feridas nas pernas e nos pés.
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