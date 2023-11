Dois às 10 - Vina Ribeiro do Big Brother dá a sua primeira entrevista, depois da expulsão

Hoje às 09:55

No programa apresentador por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, recebemos a mais recente expulsa do «Big Brother» que nos fala das polémicas, faz o balanço da sua participação e emociona-se a falar de momentos que viveu. Luísa Castel-Branco, Zé Lopes e Cinha Jardim comentam a última gala do Big Brother. Na terceira parte, como já é habitual, avaliamos os mais recentes crimes que marcam a «Atualidade».