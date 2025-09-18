No Dois às 10, Cláudio Ramos conheceu negócios dedicados a familiares que partiram. Na sequência, conversou com uma psicóloga sobre as fases do luto.
Conversou com a cantora Tanya, que lançou uma grande novidade. A grande entrevista da manhã foi com Viriato Quintela, o terceiro classificado do Big Brother Verão.
Dois às 10 - Viriato Quintela é surpreendido por ex-concorrente do «Big Brother Verão»
Hoje às 09:50
No Dois às 10, Cláudio Ramos conheceu negócios dedicados a familiares que partiram. Na sequência, conversou com uma psicóloga sobre as fases do luto.