Dois às 10 - Viriato Quintela é surpreendido por ex-concorrente do «Big Brother Verão»

Hoje às 09:50
No Dois às 10, Cláudio Ramos conheceu negócios dedicados a familiares que partiram. Na sequência, conversou com uma psicóloga sobre as fases do luto.

Conversou com a cantora Tanya, que lançou uma grande novidade. A grande entrevista da manhã foi com Viriato Quintela, o terceiro classificado do Big Brother Verão.

Vera está fora da casa do Secret Story e Cristina Ferreira explica tudo. As razões aqui

Secret Story
Hoje às 09:46
1

O corpo de uma adolescente de 15 anos foi encontrado no carro de um cantor famoso.

V+ TVI
Hoje às 09:46
2

Estes foram os looks mais virais da estreia do novo Secret Story

Secret Story
15 set, 12:16
3

Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?

Dois às 10
16 set, 17:00
4
03:18

«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela

Dois às 10
Hoje às 11:55
5

Poucos conhecem o verdadeiro paraíso português. Esta praia promete areias brancas e piscinas flutuantes

V+ TVI
Ontem às 10:47
6
Tanya emociona-se ao falar de Iran Costa: «Eu recebi o telefonema e soube antes de toda a gente»

Dois às 10
Hoje às 11:02

Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»

Secret Story
Há 3h e 43min

Sílvia Rizzo não é o verdadeiro nome da atriz que todos conhecemos. Descubra a verdade

Novelas
Hoje às 12:36

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo acusa Gustavo de cometer um crime grave

Novelas
Hoje às 10:25

António Zambujo casou-se, mas é a noiva brasileira quem está a roubar todas as atenções

V+ TVI
Hoje às 11:46

Surpresa! Nuno Brito anuncia fim da relação, dias depois de apresentar nova namorada

Secret Story
Há 3h e 39min

Secret Story - Extra - 17 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

A Protegida: Desesperada e com medo, Anita pede ajuda a Mónica

A Protegida
Ontem às 23:30

Com o noivo cá fora, Liliana recebe massagem de Fábio

Secret Story
Há 1h e 41min

Dois às 10 - Viriato Quintela é surpreendido por ex-concorrente do «Big Brother Verão»

Dois às 10
Hoje às 09:50

Liliana é acusada de incoerência e recebe 'farpa' de pessoa inesperada: «Estou surpreendida»

Secret Story
Há 1h e 2min
Mulher salta da varanda para escapar à violência do marido. As imagens impressionam

Dois às 10
Há 53 min

José Mourinho: «A minha promessa é clara: vou viver para o Benfica»

CNN Breaking News
Há 1h e 0min

De «amador» ao pódio: Viriato Quintela relembra a sua primeira experiência num reality show – Veja a entrevista completa

Dois às 10
Hoje às 12:10

Viriato Quintela atribui alcunha a Catarina Miranda

Dois às 10
Hoje às 11:55

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

Dois às 10
Hoje às 11:52
Vem aí em «A Fazenda»: Talu salva Zuri de tentar pôr termo à vida

Novelas
Hoje às 08:52

Vem aí em «A Protegida»: JD recusa convite de Mariana e tem um bom motivo

Novelas
Hoje às 09:55

Sílvia Rizzo não é o verdadeiro nome da atriz que todos conhecemos. Descubra a verdade

Novelas
Hoje às 12:36

Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido

Novelas
Hoje às 10:24

Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»

Novelas
Hoje às 09:36

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia é roubada na sua própria casa

Novelas
Hoje às 09:28