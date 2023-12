Dois às 10 - Vítima de bullying, Simone chegou a ser hospitalizada ao ser espancada

Hoje às 09:55

No programa apresentador por Cláudio Ramos e Cristina Ferreira começamos a manhã com Zé Lopes, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz a falar das maiores polémicas, casamentos e nascimentos que marcaram o ano 2023. Recebemos a nutricionista Iara Rodrigues e Mónica Jardim surpreende-nos com uma visita ao estúdio. Revemos também alguns casos de ajuda de João Espírito Santo e ficamos a conhecer a história de Simone e os traumas que viveu às mãos daqueles que praticaram bullying com ela, deixando lhe marcas para a vida. Na terceira parte, os nos comentadores da «Atualidade» analisam os casos mais marcantes do momento.