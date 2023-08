Dois às 10 - Viver com preconceito dos outros faz parte da vida de Adriana

Hoje às 10:05

Na primeira parte do programa acompanhamos a visita do Papa Francisco a Portugal, durante a Jornada Mundial da Juventude. Na segunda parte recebemos Adraiana Camacho que nos fala da paralisia infantil que sofreu com 3 meses e que lhe deixou sequelas para o resto da vida, a nível da sua mobilidade. Na terceira parte abordamos na «Atualidade» os mais recentes crimes.