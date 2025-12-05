Dois às 10 - Yara quebra silêncio sobre polémica com o pai Sérgio Rossi

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», a manhã começou com a atriz Cristina Oliveira, que partilhou novidades pessoais e profissionais num pequeno-almoço cheio de histórias e boa disposição.

Em estúdio, o Dr. João Ramos esclareceu dúvidas sobre a gripe, que chegou com força este inverno, explicando sintomas, cuidados e prevenção.

A cantora Yara abriu o coração e revelou um segredo que tinha mantido em silêncio, num momento muito aguardado.

Houve ainda espaço para comentar as últimas polémicas e acontecimentos do “Secret Story”, analisados com humor e opinião.

A emissão contou também com a presença de Matilde, uma jovem estudante que enfrenta Tourette, autismo e distonias, e que emocionou com o seu testemunho de superação.