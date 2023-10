Dois às 10 - Yennifer Campos faz revelação que deixa os apresentadores espantados

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Idevor Mendonça, começamos a manhã a tomar o pequeno-almoço com Sara Barradas, Marta Andrino e Bruno Madeira. Recebemos Yeniffer do «Big Brother», depois de ter sido eleita a mulher mais bonita de Portugal, que partilha algumas novidades. Recebemos também Rafael Soares, irmão de Márcia do «Big Brother», para comentar a curva da vida da concorrente. Na última parte, os comentadores da «Atualidade»