Dois às 10 - Zé Lopes celebra o seu aniversário connosco!

Hoje às 10:05

No «Dois às 10», recebemos Merche Romero, Zé Lopes e Gonçalo Quinaz, para comentarem as última notícias do mundo dos famosos nas «Conversas de Café». Celebramos o aniversário de Zé Lopes, que completa 26 anos de vida, com muitas surpresas! Mickael Carreira apresenta uma nova cançao, depois de uma pausa da carreira e João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro do Big Brother, comenta a «Curva da Vida» que o concorrente partilhou na gala do último domingo. Conhecemos ainda a história de Cláudia, que foi violada duas vezes por um vizinho aos seis anos de idade, enquanto outras crianças assistiam.