Dois às 10 - Zé Lopes e Joana Sobral comentam tudo sobre o momento de alta tensão entre Bruno Savate e Miguel Vicente

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», revemos as imagens do momento de tensão entre Bruno Savate e Miguel Vicente, ontem, na casa do Big Brother. Bruno Savate exaltou-se com Miguel e este ameaçou desistir. Recebemos Joana Sobral, ex-concorrente do Big Brother 2023, para comentar o sucedido e o comentador habitual Zé Lopes. Ouvimos o testemunho de Sónia Sousa, que sofreu seis abortos espontâneos em apenas cinco anos. Na primeira parte do programa, recebemos alguns cantores de música popular como Nel Monteiro, Jorge Guerreiro, David Luís, Cláudia Martins.