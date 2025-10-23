Dois às 10 - Zé responde a tudo após Liliana terminar noivado dentro do «Secret Story»

Hoje às 09:50

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos começaram a manhã com os comentadores Cinha Jaridm, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz, que analisaram as mais recentes notícias do mundo dos famosos. Foram até à cozinha conhecer a Chef Dina e ouviram o novo tema de Los Romeros.

Conheceram os pais de Afonso, um menino de 5 anos que é cego e grande fã do programa «A Sentença». Antes de comentarmos a atualidade criminal, os apresentadores entrevistaram Zé, que respondeu a tudo depois de ficar sem a noiva Liliana, concorrente do Secret Story.