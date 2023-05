Dois às 10 - Zézinho faz o balanço da sua participação n'O Triângulo

Hoje às 10:05

No programa apresentador por Cláudio Ramos, começamos a manhã com Sónia Jesus que nos fala da situação do marido, e conhecemos Adelaide Cunha que prepara um bolo de ananás. Os comentadores d’O Triângulo comentam as mais recentes polémicas da casa e terminamos, a primeira parte, com uma canção de Tiago Maroto. Na segunda parte, recebemos Zézinho que faz o balanço da sua participação na casa d’O Triângulo e ficamos a conhecer a história de Iara Magalhães que vive sem intestino. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» abordam os mais recentes crimes.