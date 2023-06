Dois às 10 - Helena Silveira convida Cláudio Ramos a sentar-se na sua cadeira de rodas

Hoje às 10:05

No Dois às 10, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz recebem Teresa Horta Colaço, que preparou um bolo saudável e vegano com morangos. Cinha Jardim, Merche Romero e Zé Lopes comentaram os últimos acontecimentos do mundo do social em mais um «Conversas de Café» e terminamos a primeira parte com uma atuação de Ana Vilela. Na segunda parte, conhecemos a história de Bruno Matias, um ex-futebolista que se «perdeu» num mundo de vícios e Helena Silveira, uma jovem que sofre de paralisia cerebral. Na terceira parte, os comentadores da «Autalidade» analisam os mais recentes crimes.