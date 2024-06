Domingos Castro tem 7 filhos de duas relações diferentes: «A brincar, digo que a minha mulher me violou»

Há 1h e 43min

No «Goucha», ouvimos o testemunho emocionante de Domingos Castro, ex-atleta olímpico. O nosso convidado recorda uma infância muito pobre no seio de uma família numerosa. Domingos recorda que começou a trabalhar muito cedo nas obras. O ex-atleta olímpico explica-nos que foi um pai ausente dos seus filhos mais velhos. Depois, o nosso convidado fala-nos dos motivos que o levaram a candidatar-se à presidência da federação portuguesa do atletismo.