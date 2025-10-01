Domingos Paciência recorda o conselho mais importante que lhe deram

Há 1h e 9min

No Devaneios, Tiago Paiva recebe Domingos Paciência. Entre histórias inéditas da sua carreira como jogador e treinador, recorda a relação próxima com Pinto da Costa, refletindo sobre o seu legado. Fala ainda sobre os desafios de liderar equipas de topo, momentos decisivos e a evolução do futebol em Portugal.

Disclaimer: Esta entrevista foi realizada há sete meses. As opiniões expressas são da exclusiva responsabilidade dos seus intervenientes e não refletem necessariamente a visão ou posicionamento do TVI Player.