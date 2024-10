Há 1h e 22min



Domingos herdou do pai um terreno e as propostas de compra foram muitas. Não considera vender e quer por isso começar a cultivar. O problema é que José, dono de dois blocos de apartamento que rodeiam a propriedade não vê com bons olhos.

José considera ser um desperdicio o terreno estar há décadas sem ser cultivado, existindo a hipótese da zona ser urbanizada.

Domingos quer usar o terreno para cultivo e guardar animais e, por isso, pede ao tribunal autorização para continuar o projeto.