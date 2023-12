Dora fala da vocação religiosa do filho: «Ele queria ir para o seminário. Foi difícil, dissemos que não»

Há 2h e 31min

No «Goucha», Dora Rosa recorda o que sentiu ao quando um dos filhos confessou que gostaria de ir para o seminário com o objetivo de ser padre. Mas uma surpresa muito maior, foi quando o irmão gémeo do jovem revelou desejar o mês. De repente Dora viu-se com os dois filhos, Afonso Sousa e Pedro Sousa, a abandonarem a casa para viverem em regime interno no seminário.