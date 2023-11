Dos 4 aos 17 anos, Adriana Lua foi impedida de ver a mãe. Mais tarde, dá-se o reencontro: «Foi transformador...»

Há 1h e 41min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de vida da cantora Adriana Lua. A nossa convidada fala sobre o seu passado traumático, particularmente as memórias de infância, marcadas pela separação dos pais e a ausência da mãe. A cantora comove-se ao falar do facto da madrasta mandar para o lixo os presentes que a mãe lhe mandava pelo correio. Adriana comove-se ao recordar o reencontro com a mãe, muitos anos depois.