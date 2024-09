Dos 60 para os 30 quilos: Soraia deixou de beber água e comia meia sopa

Hoje às 16:45

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Soraia Martins, que foi diagnosticada com anorexia nervosa. Chegou a pesar 30 quilos. A jovem confessa que sofreu muitas dores no corpo e ponderou colocar termo à vida. Em estúdio, a mãe da jovem recorda os primeiros sinais da doença da filha como a perda de apetite, até ao mais extremo: deixar de beber água e comer apenas meia tigela de sopa ou até menos do que isso. Soraia deixou até de conseguir tomar banho sozinha e confessa que «só queria desaparecer». Depois, foi internada por estar às portas da morte.