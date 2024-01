Dos palcos de teatro às novelas, Cristina Oliveira conta com mais de 40 anos de carreira!

Há 2h e 47min

No «Dois às 10», ficamos a conhecer um pouco do grande percurso profissional da atriz que sempre fez muita revista em palco. Mas também já fez papéis marcantes em televisão, como foi o caso da série de humor da TVI "O Prédio do Vasco". Atualmente, reforça o elenco da novela "Festa é Festa", dando vida a 'Guida', uma mulher que não brinca em serviço e não admite que se brinque com o trabalho.