Dos truques de magia à caixa mágica: os altos e baixos da vida do ator Nuno Pardal!

Há 58 min

No «Goucha», o ator fala do seu percurso de vida e profissional, desde a formação para ser mágico de palco até ao momento em que o mundo da representação passou a fazer parte dos seus objetivos. Fala ainda do conteúdo que partilha na rede social «OnlyFans».