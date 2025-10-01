Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Dr. Pinto Coelho: «Há uns anos as pessoas adoeciam muito menos do que hoje»

Há 1h e 12min
Dr. Pinto Coelho: «Há uns anos as pessoas adoeciam muito menos do que hoje» - TVI

No Devaneios, Tiago Paiva recebe o Dr. Pinto Coelho, médico, autor e uma das vozes mais controversas da medicina integrativa em Portugal. A conversa aborda longevidade, alimentação, suplementação, medicina do futuro, bem como temas humanos como propósito, escolhas de vida, espiritualidade e o envelhecer com lucidez.

Disclaimer: Esta entrevista foi realizada há dois meses. As opiniões expressas são da exclusiva responsabilidade dos seus intervenientes e não refletem necessariamente a visão ou posicionamento do TVI Player.

