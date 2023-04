Há 3h e 29min

Em «Festa é Festa», Paulo (Hélder Agapito) diz que veio falar com Teixeira (Rui Melo) por causa das vozes que ouve na cabeça e Teixeira fica preocupado. Paulo explica que são as vozes dos pensamentos e que ficou a pensar porque motivo Teixeira lhe fez tantos testes. Teixeira explica que com os testes conseguiu perceber que Paulo tem dislexia. Paulo fica em choque com a revelação e sai do consultório desalvorado.