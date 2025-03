Ontem às 23:32

Em «A Fazenda», Duarte (Cláudio de Castro) critica Júlia (Kelly Bailey) por ter pensado que ele a andava a espiar, dizendo que só apareceu na janela do quarto dela para a convidar para fumarem um charro. Júlia olha cheia de ciúmes para Ary (Isaac Alfaiate) a passar com Daniela (Soraia Tavares) com os olhos vendados para lhe fazer uma surpresa.