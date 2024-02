Há 1h e 7min

Em «Morangos com Açúcar», Duarte (Simão Fumega) vai ter com Gabi (Margarida Corceiro) à piscina e fala com ela sobre o que Marina (Rita Sanchez) lhe fez. Ao sair da piscina, o jovem ganha coragem e beija-a. Ela ‘dá-lhe para trás’.