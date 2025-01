Há 1h e 43min

Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi), Leti (Madalena Brandão) e Esmeralda (Julie Sergeant) estão em choque por Duarte (Claudio de Castro) andar envolvido com Jéssica (Camly Ribau), com Duarte a defender-se que ela já tem dezasseis anos e pode namorar com quem quiser. Jéssica pede aflita que não contem nada a Vânia (Maya Booth).