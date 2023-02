«Duas semanas antes do casamento descobri que tinha cancro da mama»

26 jan, 12:33

No «Dois às 10», Margarida Ramos fala-nos do seu sonho em casar e de como imaginou o seu casamento. Duas semanas antes do mesmo, foi diagnosticada com cancro. Na mesma altura, a sua mãe também tinha cancro de mama e meses antes tinha perdido a melhor amiga vítima de cancro.