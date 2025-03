Há 2h e 52min

No Goucha, conversamos com Miguel Moura, o jovem cantor que foi pai pela primeira vez recentemente aos 24 anos. O cantor deu-se a conhecer no programa All Together Now, apresentado por Cristina Ferreira, e tornou-se numa figura querida do público.

O jovem regressa agora com um novo tema, mas admite que viveu 7 meses com a carreira em suspenso, tendo sido obrigado a fazer outros trabalhos.

Veja o momento no vídeo.