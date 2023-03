«É a confirmação de que vou poder concretizar o meu sonho»

Há 58 min

No «Dois às 10», a Luísa Magalhães, Médica Cirurgiã Plástica Nº OMD: 42810, e a Marta Gouceia Duarte, Médica Cirurgiã Plástica Nº OMD: 55124, invadiram o ginásio de Cheila (Next Level Studio - Seixal) para a surpreender. Cheila confessa que foi dos melhores momentos da vida dela e ficou a promessa de que iria continuar a perder peso e a treinar, para conseguir enfrentar o próximo desafio: as cirurgias.