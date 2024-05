Há 49 min

No «Dois às 10», acompanhamos o caso da acusação de José Castelo Branco. O socialite foi detido pela GNR, com um mandado emitido pelo DIAP de Sintra. José Castelo Branco foi nos últimos dias denunciado por violência doméstica pelos responsáveis do Hospital da CUF de Cascais, onde Betty Grafstein, de 95 anos, está internada.