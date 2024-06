É agora que tudo muda? Manel admite sentimentos por Corcovada

Há 1h e 1min

Em «Festa é Festa», Manel (Vítor Norte) tenta disfarçar e diz que gosta de Corcovada (Maria do Céu Guerra), mas não da forma que Peixoto (Vítor Emanuel) está a insinuar. Peixoto diz que pelas reações de Manel, diria que ele está caidinho por Corcovada. Manel acaba por assumir que está mesmo e Peixoto incentiva-o a falar com Corcovada. Manel promete falar com ela ainda hoje, mas depois fica apreensivo. Peixoto tenta perceber o que Manel sente ao certo por Corcovada. Manel começa a recordar o início da amizade deles, depois quando foi morar para casa dela. Manel refere o que mais gosta em Corcovada e Peixoto não tem dúvidas de que Manel está apaixonado por ela.