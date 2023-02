«É capital das amendoeiras em flor, serão três fins-de-semana de completa animação!»

Há 3h e 41min

No «Dois às 10», Sofia Vasconcelos, repórter, foi até Freixo de Espada à Cinta onde a cidade se prepara para três fins-de-semana de afirmação com a edição da Feira das Amendoeiras em Flor, um evento cuja promoção sai reforçada ao integrar o programa da Cidade Europeia do Vinho.