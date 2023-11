É feriado e apetece-lhe fazer uma sobremesa? Experimente este bolo com sementes de papoila e creme de limão da Tia Cátia!

Há 2h e 43min

Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos recebem Tia Cátia na cozinha do Dois às 10, para uma receita doce, que vai mudar as suas sobremesas. O bolo com sementes de papoila e creme de limão é ideal para quem ama lemon curd.

RECEITA DO DIA: Bolo com sementes de papoila e creme de limão



PARA O CREME DE LIMÃO:



Ingredientes:

• 3 ovos

• 3 limões (sumo e raspa)

• 300gr de açúcar

• 60gr de manteiga



Modo de preparação:

Num tacho ao lume, coloque o açúcar, o sumo, e a manteiga. Parta os ovos para uma tigela e bata com uma vara de arames. Aos poucos e sempre a mexer, junte a calda quente aos ovos, para os temperar. Devolva o preparado ao tacho, acrescente as raspas dos limões e deixe cozinhar em lume brando, sem parar de mexer até engrossar.



PARA O BOLO:



Ingredientes do bolo:

• 5 ovos

• 300g açúcar branco

• 150ml óleo

• 150ml de leite

• Sumo de 1 limão

• 200g farinha de trigo

• 100g amido de milho

• 1 c. sobremesa de fermento

• 1 c. chá de flor de sal

• 1 c. sopa de sementes de papoila



Ingredientes da calda:

• 300ml leite

• 2 c. sopa de açúcar branco

• 1 pau de canela

• Casca de 1 limão



Modo de preparação:

Num copo, junte 150ml de leite com o sumo de 1 limão (esta mistura deverá talhar) e reserve numa taça. Coloque 5 ovos e 300g de açúcar, bata com uma batedeira por 3 minutos. Junte 150ml de óleo, o leite com o limão e misture bem. Noutra taça, misture 200g de farinha, 100g de amido de milho, 1 c. de sobremesa de fermento, 1 c. chá de flor de sal e as sementes de papoila.

Junte ao preparado anterior e envolva bem. Verta a massa numa forma untada com manteiga e polvilhada com farinha. Leve ao forno a 170º durante 35 minutos.

Num tacho coloque 300ml de leite, 2 c. de sopa de açúcar branco, a casca de 1 limão e um pau de canela. Deixe ferver. Regue o bolo, ainda quente e dentro da forma, com o leite quente. Deixe arrefecer completamente antes de desenformar.

Sirva com o lemon curd.