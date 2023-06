«É muito giro, usares uma criança para sacares o pai dela!»

Há 31 min

Em «Queridos Papás», Sílvia (Sara Prata) critica irritada Zezé (Catarina Siqueira) a dizer já ter confirmado que foi ela quem alterou a nota do colégio para as crianças trazerem fotografias com as mães. Zezé limita-se a dizer-lhe que ela está é com inveja dela namorar com Simão (Pedro Sousa).