É oficial: grupo das tartarugas ninja chegou ao fim!

Ontem às 23:53

Em «Queridos Papás», Simão (Pedro Sousa) conta aos amigos que vai mudar-se para o Brasil, dizendo precisar de recomeçar a sua vida de novo. Xavier não consegue conter-se a atacar Matias por ter dormido com Elsa. Matias não aguenta mais e decide sair do grupo dos amigos no WhatsApp. Sai, deixando cair a pen vermelha sem dar conta. Xavier também se zanga e sai do grupo, assim como Simão, que diz que aquele grupo já não faz sentido. Jaime (Fernando Pires) fica como único membro do grupo.