É possível guionista americana ter esquecido alegada violação de que acusa Nuno Lopes? Vera de Melo esclarece

Há 3h e 16min

Na Atualidade do Dois Às 10, falamos do caso mediático que está a chocar o país: O ator português Nuno Lopes está a ser acusado de crime nos Estados Unidos da América. A.M. Lukas, realizadora e guionista americana, acusa o ator de a drogar e violar sem uso proteção, há 17 anos atrás, no ano de 2006.

Tudo aconteceu alegadamente, após a estreia de um filme no Festival de Cinema de Tribeca. A.M. Lukas diz ter ficado marcada pelo trauma a tal ponto, que não recordou o sucedido durante anos, daí a acusação ser feita agora, a três meses de prescrever. É possível a guionista americana ter esquecido a alegada violação de que acusa Nuno Lopes? Vera de Melo, comentadora e psicóloga, esclarece tudo.