É vítima de assédio moral no local de trabalho? Advogado esclarece tudo e explica o que fazer

Há 1h e 50min

No «Goucha», recebemos a psicóloga Teresa Paula Marques, do programa «SuperNanny», que está envolvida numa nova polémica e processo judicial. Foi ao lado de Júlio Isidro que a psicóloga se estreou na televisão, aqui na TVI, em 1995. Só regressou ao pequeno ecrã 23 anos depois e a experiência não foi positiva. «SuperNanny» acabou em polémica e envolto em processo judicial. Agora, está de novo em tribunal, desta vez como denunciante. Teresa garante estar a ser vítima de assédio moral no local de trabalho, sente-se humilhada e alega estar a viver em sofrimento constante. Recebemos o advogado Vítor Marques Moreira que explica tudo sobre o assédio moral e explica o que vai fazer no caso de Teresa Paula Marques.