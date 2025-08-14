TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui
Economia Digital-E-commerce em Portugal
Hoje às 00:11
Episódio 11.
Mais Vistos
Após expulsão polémica, Bruno de Carvalho encontra consolo ao lado de famosa ex-concorrente da "Casa dos Segredos"
V+ TVI
Ontem às 14:59
1
Alerta em praia de Maiorca depois de ataque no mar a turista. Praia teve de ser evacuada
V+ TVI
24 jul, 13:02
2
Cristina Ferreira reage a fim de namoro sensação: «Só tenho pena que ela tenha perdido tempo»
Dois às 10
Hoje às 10:20
3
Esta praia fluvial portuguesa deixou dois influencers rendidos: «A melhor da Europa»
V+ TVI
Ontem às 16:36
4
Quanto custa o relógio de luxo roubado em assalto a conhecido casal? Tem o valor de 5 dígitos
Big Brother
Há 3h e 56min
5
Quase ao léu: A manhã divertida de Carolina Braga e Diogo Bordin em imagens
Big Brother
31 mai, 21:12
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Liliana Filipa e Daniel Gregório quebram silêncio após assalto à mão armada no Algarve
Dois às 10
Hoje às 08:42
À terceira é de vez? Catarina Miranda perde as estribeiras e faz as malas: «Vou sair deste programa»
Big Brother
Hoje às 01:39
Tem muitos limões em casa? Faça este bolo de limão e azeite com alecrim, é delicioso
Ontem às 16:14
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
Hoje às 09:30
10 anos depois, Manuel Luís Goucha reencontra Maria Manuel. A vencedora do MasterChef Júnior cresceu e vive no estrangeiro
Dois às 10
Hoje às 08:57
Esta praia quase deserta e de fácil acesso é o sonho de quem não gosta de confusões
V+ TVI
Há 1h e 54min
TVI PLAYER
Jéssica confrontada a falar sobre traição. Catarina Miranda olha para Afonso e a cara de ambos diz tudo
Big Brother
Há 3h e 53min
Polémico nas redes sociais: Catarina Miranda é chef de cozinha mas brinda os colegas com massa, salsichas e ovo
Big Brother
Há 1h e 22min
Guerra de leoas pela manhã. Jéssica e Catarina Miranda já nem se podem ver
Big Brother
Hoje às 10:56
Francisco Vale é o responsável por Cristina Ferreira e João Monteiro estarem juntos? Apresentadora reage: «Vou pensar em ti para padrinho»
Dois às 10
Hoje às 11:48
Big Brother Verão - Extra - 13 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 23:40
Cristina Ferreira responde a defesa de Bruno de Carvalho: «Esta conversa está terminada!»
Dois às 10
Ontem às 11:54
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 14 de agosto de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 3min
TVI Jornal - 14 de agosto de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 10min
Jovem de 18 anos esconde gravidez e bebé é encontrado morto em casa pelo avós
Dois às 10
Há 3h e 34min
Marido de Cristiano morreu aos 38 anos com leucemia — Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:02
Cristiano e Jorge apaixonaram-se, mas o destino separou-os: «É uma dor que nunca vai desaparecer»
Dois às 10
Hoje às 11:59
Francisco Vale ouve em direto declarações de Jéssica Galhofas e reage: «Não foi o que aconteceu»
Dois às 10
Hoje às 11:56
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha
Novelas
Ontem às 09:23
Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia
Novelas
Ontem às 11:13
Vem aí em «A Protegida»: Gina e Mariana entram em desacordo e os ânimos exaltam-se
Novelas
Ontem às 09:50
Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»
Novelas
12 ago, 11:16
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
Ontem às 11:21
«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo
Novelas
Ontem às 15:21