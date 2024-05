Hoje às 11:48

No «Dois às 10», conhecemos a história de Eduarda Sousa. Eduarda é mãe do pequeno Dinis, uma criança de cinco anos, com uma paralisia cerebral grave, que foi provocada no parto. Quando Dinis nasceu, os médicos disseram a Eduarda que não tinham esperança que ele sobrevivesse. Dinis sobreviveu, mas tem muitas limitações. Recebemos em estúdio Eduarda e Dinis.